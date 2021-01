UFC – Alessio Di Chirico | “Sbagliato confrontarmi a Marvin”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) UFC –Didomani – in diretta su DAZN dalle ore 21.00 – affronterà Joaquin Buckley, in un match fondamentale per la sua carriera. Si perchè qualora arrivasse la quarta sconfitta consecutiva, la sua avventura all’interno della UFC sarebbe quasi certamente finita. Ma se da una parte, il suo avversario in questi giorni si è lasciato andare a dichiarazioni fuori dalle righe, quasi irriverenti nei confronti del nostro connazionale. Dall’altra,ha mantenuto grande compostezza e stile in ogni sua intervista. Diha fatto capire nel Media Day prima dell’evento, di come abbia grande rispetto per il suo avversario, senza però averne alcun tipo di timore: Sono molto entusiasta di affrontare Buckley – la superstar del momento – anche se non credo che in questo combattimento vi siano vere ...