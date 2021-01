Psg | Larque duro su Mbappé | “Il suo calcio è inquinato da mosse inutili”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex leggenda francese, Jean-Michel, ha mosso dure critiche nei confronti di Kylian. L’attaccante del Paris Saint Germain ha uno stile di gioco diverso. Rapidità e tecnica sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, ma per essere un fuoriclasse deve fare ancora un salto di qualità del suo stile di gioco.ai microfoni di RMC Sport ha commentato aspramente l’atteggiamento del francese sottolineandone i limiti: «Non so cosa abbia nella sua mente e non posso certo fargli un buco dentro per capirlo. Ma sicuramentenon ha un posto al Psg. Perché fa rabone? Perché fa mille dribbling e rimane sul posto? Il ragazzo ha bisogno di una disintossicazione, una cura per il suo stessoche è totalmenteda...