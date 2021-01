Polemiche su privacy | WhatsApp posticipa di 3 mesi le nuove regole

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Facebookdi trela data per rivedere e accettare i nuovi termini sullaper. Lo annuncia la stessasottolineando che 'l'8 febbraio nessun account sarà sospeso o ...

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche privacy

Facebook posticipa di tre mesi la data per rivedere e accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp. Lo annuncia la stessa WhatsApp sottolineando che "l'8 febbraio nessun account sarà sospeso o ...Whatsapp si appresta a varare le nuove condizioni d'uso ma è scoppiata in questi giorni la polemica. Ecco cosa cambierà dall'8 febbraio ...