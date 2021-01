Paola: «La Dad è stata la decisione giusta in una situazione del genere» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cara scuola, Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cara scuola,

fpizzul : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 36 - Paola Bocci su rtorno a scuola delle superiori - 14 gen 2021' su @Spreaker #dad… - barbamob : @Quirinale @dariofrance @paola_demicheli @robersperanza @GiuseppeConteIT questo insieme all'Italia arlecchino, la b… - Paola_zrz : RT @matteosalvinimi: La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte e… - mi8_paola : @la_kuzzo Cara signora bisognerebbe prendersela con chi ha mal governato la scuola per decenni e so di cosa parlo,… - mi8_paola : @impaziente0 @longagnani Vede...il nucleo del problema è un altro la #Dad anzi le ha permesso di non accapigliarsi con collega -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Dad Paola: «La Dad è stata la decisione giusta in una situazione del genere» Vanity Fair.it Paola: «La Dad è stata la decisione giusta in una situazione del genere»

«Siamo consapevoli dell'importanza della scuola, ed è proprio per questo che molti di noi concordiamo sul rimanere in dad fin quando la situazione sia migliorata davvero» ...

Emilia-Romagna, stop alla Dad, la Regione: "Sentenza Tar si rispetta, le scuole superiori da lunedì 18 in presenza al 50%"

Da lunedì 18 gennaio le scuole superiori dell’Emilia-Romagna riprenderanno le lezioni in presenza al 50%. La Regione è pronta, come lo era già dal 7 gennaio, quando però l’andamento epidemiologico ave ...

«Siamo consapevoli dell'importanza della scuola, ed è proprio per questo che molti di noi concordiamo sul rimanere in dad fin quando la situazione sia migliorata davvero» ...Da lunedì 18 gennaio le scuole superiori dell’Emilia-Romagna riprenderanno le lezioni in presenza al 50%. La Regione è pronta, come lo era già dal 7 gennaio, quando però l’andamento epidemiologico ave ...