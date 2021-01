OneDrive per iOS si aggiorna: annotazione di testo con Apple Pencil (Di venerdì 15 gennaio 2021) Breve comunicato per informarvi che OneDrive per iOS e iPadOS si è aggiornato introducendo la funzione “annotazione di testo”. Cosa c’è di nuovo? Con l’annotazione di testo, ora è possibile usare Apple Pencil per scrivere ovunque e usare Disegno a mano libera convertendo la scrittura manuale in testo digitato. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di OneDrive per iPhone e iPad è numerata 12.13.1 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link App Store Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 15 gennaio 2021) Breve comunicato per informarvi cheper iOS e iPadOS si èto introducendo la funzione “di”. Cosa c’è di nuovo? Con l’di, ora è possibile usareper scrivere ovunque e usare Disegno a mano libera convertendo la scrittura manuale indigitato. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diper iPhone e iPad è numerata 12.13.1 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link App Store

