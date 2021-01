Massimo Boldi, quegli auguri speciali che hanno commosso i fan (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Boldi, attore e comico italiano, ha commosso il web con degli auguri che ha pubblicato sul suo canale Instagram. Massimo Boldi questa sera sarà protagonista su Canale 5 con il film “Amici come prima“, diretto ed interpretato da Christian de Sica. La pellicola ha segnato il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi De Leggi su youmovies (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attore e comico italiano, hail web con degliche ha pubblicato sul suo canale Instagram.questa sera sarà protagonista su Canale 5 con il film “Amici come prima“, diretto ed interpretato da Christian de Sica. La pellicola ha segnato il ritorno sul grande schermo della coppiaDe

MichelaBarsocc3 : Come sta? Il signore, Boldi Massimo, cosa è successo? Vorrei sapere, la sua vita;???? Grazie. Informazioni. Michela Barsocchini. - zazoomblog : Massimo Boldi: carriera biografia e vita privata. Chi è in Natale da Chef - #Massimo #Boldi: #carriera #biografia - 126gian : sesso con massimo boldi - ildab87 : @_BigPaul_ @lelloak @Luca100celleASR Me sembra che tutti e tre abbiate dei gusti discutibili in ambito cinematograf… - bauuuuuu_ : RT @snunpesce: @MM14XO il padrino 4 ma diretto da Massimo boldi -