Lazio-Roma, i convocati da Fonseca: presenti Pedro e Smalling

La lista dei giocatori convocati da Paulo Fonseca per Lazio-Roma, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per il derby della Capitale. Buone notizie per il tecnico portoghese: si rivede Pedro, mentre Smalling è presente in lista nonostante qualche acciacco alla caviglia. Di seguito l'elenco completo. 

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato
Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu, Mkhitaryan
Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez

