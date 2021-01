La reunion di Friends per HBO Max è già in atto: Lisa Kudrow conferma le riprese in corso (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’attesissima reunion di Friends per HBO Max, rimandata ormai da un anno a causa Covid, è finalmente in corso: alcune riprese per lo show che ospiterà il cast della serie al completo sono già state realizzate ed altre ve ne saranno nelle prossime settimane per completare lo spettacolo atteso sulla piattaforma all’inizio della primavera. Lo ha confermato una delle protagoniste: Lisa Kudrow, interprete dell’esilarante Phoebe Buffay nella sit-com di Warner Bros, ha dichiarato di aver già girato alcuni “pacchetti di cose“, spiegando che si tratta di una reunion di Friends vera e propria tra attori, senza sceneggiatura, ognuno nei panni di se stesso. La Kudrow ne ha parlato a Rob Lowe ospite del suo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’attesissimadiper HBO Max, rimandata ormai da un anno a causa Covid, è finalmente in: alcuneper lo show che ospiterà il cast della serie al completo sono già state realizzate ed altre ve ne saranno nelle prossime settimane per completare lo spettacolo atteso sulla piattaforma all’inizio della primavera. Lo hato una delle protagoniste:, interprete dell’esilarante Phoebe Buffay nella sit-com di Warner Bros, ha dichiarato di aver già girato alcuni “pacchetti di cose“, spiegando che si tratta di unadivera e propria trari, senza sceneggiatura, ognuno nei panni di se stesso. Lane ha parlato a Rob Lowe ospite del suo ...

aaaronpipercute : ci pensate che hanno iniziato a girare la reunion di friends? no perché io mi sento male - acidula_ : RT @_giu_7: in occasione della reunion di Friends, vi chiedo: voi le avete superate queste scene? ???? (season 1-2-3-4) -A thread: (se ho di… - minutoxminuto_ : RT @_giu_7: in occasione della reunion di Friends, vi chiedo: voi le avete superate queste scene? ???? (season 1-2-3-4) -A thread: (se ho di… - dedicatoatee : RT @_giu_7: in occasione della reunion di Friends, vi chiedo: voi le avete superate queste scene? ???? (season 1-2-3-4) -A thread: (se ho di… - _giu_7 : in occasione della reunion di Friends, vi chiedo: voi le avete superate queste scene? ???? (season 1-2-3-4) -A thread… -