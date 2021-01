Grey’s Anatomy 17 verso una svolta più leggera nella seconda parte di stagione? (Di venerdì 15 gennaio 2021) I primi episodi di Grey’s Anatomy 17 hanno fatto piombare il pubblico all’interno delle realtà ospedaliere piegate dalla pandemia, tra reparti Covid improvvisati, forniture mediche insufficienti, decessi continui di pazienti, cure sperimentali e la frustrazione dei medici e degli operatori sanitari di fronte a questa sfida epocale. L’apprezzamento per l’operazione svolta con Grey’s Anatomy 17 è stato abbastanza unanime: l’omaggio commovente ai medici, infermieri e sanitari morti per Covid, come pure l’aver affrontato il tema dei contagi nelle residenze per anziani o l’aver ricordato che il virus colpisce maggiormente le minoranze etniche, hanno conferito a questa stagione un doloroso ma lodevole bagno di realtà. La seconda parte di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) I primi episodi di17 hanno fatto piombare il pubblico all’interno delle realtà ospedaliere piegate dalla pandemia, tra reparti Covid improvvisati, forniture mediche insufficienti, decessi continui di pazienti, cure sperimentali e la frustrazione dei medici e degli operatori sanitari di fronte a questa sfida epocale. L’apprezzamento per l’operazionecon17 è stato abbastanza unanime: l’omaggio commovente ai medici, infermieri e sanitari morti per Covid, come pure l’aver affrontato il tema dei contagi nelle residenze per anziani o l’aver ricordato che il virus colpisce maggiormente le minoranze etniche, hanno conferito a questaun doloroso ma lodevole bagno di realtà. Ladi ...

sejcapsq : RT @darveyfeels_: Jessica Capshaw che si unisce alla diretta di Grey’s Anatomy che tutti abbiamo snobbato è un po’ come Patrick Dempsey che… - siingkwan : è un fan di grey’s anatomy - parrilla_smile : RT @darveyfeels_: Jessica Capshaw che si unisce alla diretta di Grey’s Anatomy che tutti abbiamo snobbato è un po’ come Patrick Dempsey che… - darveyfeels_ : Jessica Capshaw che si unisce alla diretta di Grey’s Anatomy che tutti abbiamo snobbato è un po’ come Patrick Demps… - ftpwinchester : RT @darveyfeels_: 'Ci prendiamo una tisana calda davanti a grey's anatomy e vedrai che quel figo di Patrick Dempsey ti farà venir voglia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy «Bridgerton», «Downton Abbey», «The Crown»: in tv vincono i costume drama Corriere della Sera