Gemelli | parte progetto ‘Emocromo a domicilio’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Al via “Emocromo a domicilio”, un Programma di Supporto al Paziente (Psp) promosso da Novartis, pensato per le persone che vivono con Trombocitopenia Immune (Itp), una rara forma di malattia autoimmune della coagulazione. Caratterizzata da una carenza di piastrine nel sangue (piastrinopenia o trombocitopenia), questa patologia presenta dei sintomi emorragici che hanno un impatto significativo sulla qualita’ della vita dei pazienti e che possono variare sensibilmente da soggetto a soggetto. L’emocromo rappresenta l’esame di laboratorio diagnostico di riferimento poiche’ permette di monitorare l’andamento della conta piastrinica, ovvero il numero di piastrine presenti in un microlitro di sangue. Spesso i pazienti che vivono con trombocitopenia immune durante il trattamento devono sottoporsi a monitoraggi costanti. Per questo motivo, il“Emocromo a ...