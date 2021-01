Francesca Cipriani mostra l’abito, l’occhio dei fan cade su un dettaglio bollente (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesca Cipriani manda Instagram in tilt con uno scatto che mette in risalto un dettaglio davvero bollente che infiamma i follower Un vestitino aderente ed una scollatura delle sue, di quelle che non lasciano spazio all’immaginazione e Instagram va in tilt. Ancora una volta la 36enne abruzzese è riuscita nel suo intento, ossia in quello L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 gennaio 2021)manda Instagram in tilt con uno scatto che mette in risalto undavveroche infiamma i follower Un vestitino aderente ed una scollatura delle sue, di quelle che non lasciano spazio all’immaginazione e Instagram va in tilt. Ancora una volta la 36enne abruzzese è riuscita nel suo intento, ossia in quello L'articolo proviene da Leggilo.org.

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Francesca Cipriani preoccupata per “La Pupa e il Secchione e viceversa” - LadyNews_ : #FrancescaCipriani attacca #AntonellaElia: 'È pazza e va curata' - FahrettinBykl4 : RT @dea_channel: il bellissimo costume indossato dalla divina Francesca Cipriani ?????????? - BITCHYFit : Francesca Cipriani contro Antonella Elia: “È pazza e va curata, ha problemi” - zazoomblog : Francesca Cipriani- Can Yaman e la Leotta? Felice per loro! Io sono single ma cè.. - #Francesca #Cipriani- #Yaman… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani, "un amico di Briatore": spunta un uomo misterioso, l'indizio pesantissimo LiberoQuotidiano.it GF Vip: Antonella Elia è pazza, lo sfogo della Cipriani

Dopo le sfuriate dell’opinionista del GF Vip contro Samantha De Grenet, interviene Francesca Cipriani che sbotta e attacca la Elia affermando che ...

Il paradiso delle signore 5, anticipazioni: ROCCO tra due fuochi?

Anticipazioni: Rocco tra Irene e Maria / Rocco Il paradiso delle signore / Rocco Amato / Irene Cipriani / Maria Puglisi ...

