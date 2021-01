Diffidati Inter-Juventus | i calciatori nerazzurri a rischio squalifica per l’Udinese

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto pronto per, derby d’Italia e scontro diretto per lo Scudetto. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 17 gennaio con le due squadre a caccia di tre punti che possono cambiare il volto della lotta al titolo. Ma il girone di andata non è ancora finito. E la squadra di Conte vuole arrivare al giro di boa con più punti possibili. Ecco quindi che assume rilevanza anche l’ultima giornata di andata contro. Ma quali sono iin casa nerazzurra? L’unico dell’è Brozovic.: Brozovic SportFace.