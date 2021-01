“Dad importante nella prima fase, ma adesso basta, serve la presenza” (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Monica De Santis Licia Amarante è una docente di latino e greco al Liceo Tasso di Salerno, ma prima ancora è una mamma. E’ una delle tante che conosce la Dad vista da entrambi i lati, quella del docente e quella del genitori. Da alcuni giorni la professoressa scende in piazza con genitori e alunni per chiedere la riapertura di tutte le scuole a Salerno, come nel resto della Campania. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Monica De Santis Licia Amarante è una docente di latino e greco al Liceo Tasso di Salerno, maancora è una mamma. E’ una delle tante che conosce la Dad vista da entrambi i lati, quella del docente e quella del genitori. Da alcuni giorni la professoressa scende in piazza con genitori e alunni per chiedere la riapertura di tutte le scuole a Salerno, come nel resto della Campania. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

