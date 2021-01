Cosmopolitan: This is healthy? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando Cosmopolitan ha reso pubbliche le cover per il numero di Febbraio 2021, si è scatenata la polemica sui social e non solo. La copertina ritrae delle donne che sorridono, vivono la loro vita e fanno anche ginnastica, accompagnate dalla scritta “This is healthy!”. L’indignazione nasce dalla forma fisica delle cover girl in questione, visibilmente sovrappeso. Noi BRAVE vogliamo fare il punto su questa polemica, per parlare anche di come il salutismo sia spesso un cavallo di Troia per la grassofobia. I medici si scagliano contro Cosmopolitan Tra le prime persone a esprimersi sulle copertine di Cosmopolitan, troviamo il Dottore Max Pemberton, che scrive sul Daily Mail un articolo in cui si scaglia contro la rappresentazione dei corpi obesi. Nonostante a parlare sia un medico, i toni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quandoha reso pubbliche le cover per il numero di Febbraio 2021, si è scatenata la polemica sui social e non solo. La copertina ritrae delle donne che sorridono, vivono la loro vita e fanno anche ginnastica, accompagnate dalla scritta “is!”. L’indignazione nasce dalla forma fisica delle cover girl in questione, visibilmente sovrappeso. Noi BRAVE vogliamo fare il punto su questa polemica, per parlare anche di come il salutismo sia spesso un cavallo di Troia per la grassofobia. I medici si scagliano controTra le prime persone a esprimersi sulle copertine di, troviamo il Dottore Max Pemberton, che scrive sul Daily Mail un articolo in cui si scaglia contro la rappresentazione dei corpi obesi. Nonostante a parlare sia un medico, i toni ...

cabula_federico : Cosmopolitan, this Is healthy. No, this Is a fucking whale Who is laughing beacause of her blood exams. Questo è sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmopolitan This Striscia La Notizia sull'articolo di Cosmopolitan su Giovanna Botteri cosmopolitan.com Why do Millennials care so much about Gen Z recycling trends?

Gen Zers flocked to TikTok to rave about their latest sartorial ‘discovery’ – the #flaredleggings hashtag now has 3.6 million views. Millennials flooded Twitter with hundreds of salty takes: “Is ...

Cosmopolitan: This is healthy?

La nuova copertina di Cosmopolitan ha generato molto scalpore. Mettere delle donne sovrappeso come cover girl, lancia il giusto messaggio?

Gen Zers flocked to TikTok to rave about their latest sartorial ‘discovery’ – the #flaredleggings hashtag now has 3.6 million views. Millennials flooded Twitter with hundreds of salty takes: “Is ...La nuova copertina di Cosmopolitan ha generato molto scalpore. Mettere delle donne sovrappeso come cover girl, lancia il giusto messaggio?