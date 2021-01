Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Un milione di vaccini inoculati in Italia. Noi primi in UE” (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Un milione di Italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid 19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Ssn per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate".E' questo l'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noti i dati sui vaccini nel nostro Paese: attualmente primo in Europa per numero di dosi inoculate."Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia", ha concluso Conte.embedContent src="twitter" url="https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1350108219935494144" Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Undini ha ricevuto il vaccino anti Covid 19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Ssn per la risposta straordinaria. L'è prima in Ue per numero di persone vaccinate".E' questo l'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppeche, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noti i dati suinel nostro Paese: attualmente primo in Europa per numero di dosi inoculate."Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia", ha concluso.embednt src="twitter" url="https://twitter.com/GiuseppeIT/status/1350108219935494144"

