Buon compleanno palla a spicchi, 128 anni fa nasceva il basket (Di venerdì 15 gennaio 2021) Centoventotto anni e... non sentirli. Affatto. Buon compleanno palla a spicchi, verrebbe da dire. Perch esattamente 128 anni fa vennero fissate le prime tredici regole del basket. Geniale l'invenzione ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 gennaio 2021) Centoventottoe... non sentirli. Affatto., verrebbe da dire. Perch esattamente 128fa vennero fissate le prime tredici regole del. Geniale l'invenzione ...

PlacidoDomingo : Happy 120th ?? birthday ‘Tosca’ Thank you Maestro Puccini ??. Buon 120 compleanno ?? ‘Tosca’ Grazie Maestro Puccini… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a @jdiego_florez! ?? [Gioachino Rossini, 'La cenerentola' - Ah! questa bella incognita. Gustavo D… - EmilioCarelli : 13/1/92 29 anni fa nasceva il #Tg5 Eravamo tutti più giovani e forse non ci rendevamo conto della straordinaria avv… - ElisaGhi : ?? 20 anni che facciamo finta di non usarti. Buon compleanno, #Wikipedia, milioni di queste pagine. #Wikipedia20 - AiraArune : @purplejooong Non ti conosco ma sei nalla mia tl, quindi buon compleanno. ?? -