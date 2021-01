Benevento | occupazione abusiva di abitazione | deferito 43enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Denunciato all’autorità giudiziaria, un, perdi unadi proprietà del Comune di, in via Isernia. Ieri sera l’uomo con due minori e la moglie si sono intrufolati nell’immobile, sfitto e vuoto e, a quanto risulta, in condizioni problematiche. Oggi la Polizia Municipale è intervenuta, ma a ragione della presenza dei minori è scattato solo il deferimento per l’uomo. Ora si attende l’ordinanza di sgombero da parte della macchina amministrativa del Comune e del settore Patrimonio, ma contestualmente dovrà essere individuata una soluzione abitativa alternativa per questo nucleo familiare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.