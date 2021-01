Barcellona, Laporta: «Messi è felice. Eric Garcia? Non a gennaio» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona ha parlato di vari temi: dalle elezioni a Leo Messi ed Eric Garcia Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona ha parlato di vari temi. Dalle elezioni a Leo Messi ed Eric Garcia. ELEZIONI – «Ci hanno informato che le elezioni verranno rimandate. Il 7 marzo è la data prevista perché consentirà una maggiore partecipazione e il governo locale ha accolto la richiesta di voto per corrispondenza. C’è anche un rapporto sull’evoluzione della pandemia: si prevede che la curva sarà in discesa per allora e non saremo nella situazione in cui ci troviamo attualmente. Si è parlato del 28 febbraio o del 7 marzo, abbiamo optato per quest’ultima data perché il voto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joan, candidato alla presidenza delha parlato di vari temi: dalle elezioni a LeoedJoan, candidato alla presidenza delha parlato di vari temi. Dalle elezioni a Leoed. ELEZIONI – «Ci hanno informato che le elezioni verranno rimandate. Il 7 marzo è la data prevista perché consentirà una maggiore partecipazione e il governo locale ha accolto la richiesta di voto per corrispondenza. C’è anche un rapporto sull’evoluzione della pandemia: si prevede che la curva sarà in discesa per allora e non saremo nella situazione in cui ci troviamo attualmente. Si è parlato del 28 febbraio o del 7 marzo, abbiamo optato per quest’ultima data perché il voto ...

Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? #Barcellona, Eric #Garcia prenotato per giugno A gennaio resterà al #ManchesterCity, parola dell’ex presidente #Laport… - BombeDiVlad : ???? #Barcellona, Eric #Garcia prenotato per giugno A gennaio resterà al #ManchesterCity, parola dell’ex presidente… - cmercatoweb : ????#Juventus, intreccio di mercato con il #Barcellona: Griezmann per Pirlo! - corradone91 : #VictorValdes ha lasciato l'Horta, club di Tercera Division che stava allenando, per la speranza-#Barça: secondo i… - Eurosport_IT : Joan #Laporta proverà a trattenere Leo #Messi al #Barcellona ?????? L'intervista esclusiva di @Eurosport_ES ?? -