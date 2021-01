Apro un negozio nonostante il cancro e  la  pandemia | la sfida di Fabrizia 

Leggi su agi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Mentre lamette l'economia in ginocchio e gli esercizi chiudono, lei scommette sulla sua voglia di vivere, apre un'erboristeria e lancia laal. Fabrizia del Balzo, 44 anni di Veglie, nel Leccese, ha realizzato a novembre il suo sogno: aprire un punto vendita sotto casa, a una rampa di scale dalla sala pranzo, per ovviare alle difficoltà di mettersi alla guida per raggiungere l'altro punto vendita in un comune vicino. Ha rilanciato, raddoppiato e vinto. Al punto che le scorte di prodotti per i saldi sono già finite ed è stato necessario fare in fretta e furia un nuovo ordine. Fuori dalc'è la fila. Fabrizia e la sua gioia di vivere sono calamita per chi è alla ricerca di un prodotto non fungibile, il cuore. Un racconto alla rovescia, rispetto alla norma tutt'altro che normale di ...