Terribile incidente in autostrada. 4 persone intrappolate tra le lamiere

Bruttissimo incidente sull'autostrada del Sole. Lo schianto sull'A-1 ha coinvolto due vetture: il bilancio provvisorio parla di una persona morta e di altre tre ferite. L'impatto è avvenuto tra gli svincoli di Valmontone e San Cesareo, nella serata di mercoledì 13 gennaio, al chilometro 584. Secondo le informazioni raccolte due vetture si sarebbero scontrate, ma ancora non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto sull'autostrada A1 direzione Nord. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza le persone rimaste incastrate nell'abitacolo. Una delle vetture, una Fiat Panda, è distrutta. Purtroppo l'impatto ha provocato una vittima. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Notizie più che positive da Alex Zanardi: il campionissimo italiano ha ripreso a parlare e a comunicare con la propria famiglia dopo il terribile incidente in handbike dello scorso 19 giugno. Ad annun ...

