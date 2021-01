Sassuolo, De Zerbi: “Fallo di Djuricic non violento. Gli arbitri non hanno mai giocato…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Sassuolo esce sconfitto negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal. I neroverdi pagano i due pali colpiti e l'espulsione di Djuricic a inizio ripresa. Il tecnico Roberto De Zerbi commenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: "Onestamente non so se chi era al Var e l'arbitro in campo abbiano mai giocato a calcio in vita loro. Quelle dinamiche sembrano più brutte di quanto possano essere realmente. Ne esce fuori un Fallo da espulsione, ma non è così. Non penso che il calcio sia cambiato, per comprendere certe dinamiche bisogna aver giocato. L'espulsione, da regolamento, è corretta, ma gli arbitri non hanno mai giocato a calcio".caption id="attachment 1079761" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionBOGADe Zerbi commenta anche il momento negativo di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilesce sconfitto negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal. I neroverdi pagano i due pali colpiti e l'espulsione dia inizio ripresa. Il tecnico Roberto Decommenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: "Onestamente non so se chi era al Var e l'arbitro in campo abbiano mai giocato a calcio in vita loro. Quelle dinamiche sembrano più brutte di quanto possano essere realmente. Ne esce fuori unda espulsione, ma non è così. Non penso che il calcio sia cambiato, per comprendere certe dinamiche bisogna aver giocato. L'espulsione, da regolamento, è corretta, ma glinonmai giocato a calcio".caption id="attachment 1079761" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionBOGADecommenta anche il momento negativo di ...

