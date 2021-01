Roma, nei guai coppia di pusher di shaboo: nascondevano la droga nel doppio fondo dell’accendino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri. Proprio ieri, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino filippino di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero, per lo stesso reato, una connazionale di 32 anni; entrambi disoccupati e con precedenti. I controlli I militari hanno controllato la coppia in piazza dei Cinquecento, trovandoli in possesso di 2,5 gr. di shaboo, parte dei quali contenuti in un accendino “modificato” di proprietà del 37enne. Nella loro disponibilità è stata trovata anche la somma contante di 330 euro, ritenuto provento della pregressa illecita attività. Vista la situazione, i Carabinieri hanno voluto estendere le verifiche anche nella stanza di un hotel della zona dell’Esquilino dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli antidei Carabinieri. Proprio ieri, i militari del Nucleo Operativo della CompagniaCentro hanno arrestato un cittadino filippino di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero, per lo stesso reato, una connazionale di 32 anni; entrambi disoccupati e con precedenti. I controlli I militari hanno controllato lain piazza dei Cinquecento, trovandoli in possesso di 2,5 gr. di, parte dei quali contenuti in un accendino “modificato” di proprietà del 37enne. Nella loro disponibilità è stata trovata anche la somma contante di 330 euro, ritenuto provento della pregressa illecita attività. Vista la situazione, i Carabinieri hanno voluto estendere le verifiche anche nella stanza di un hotel della zona dell’Esquilino dove ...

