Roma III Municipio, un altro scippo: è caccia al ‘rapinatore in scooter’ (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scippi nel III Municipio, ormai sono diventati quotidiani: non passa infatti giornata in cui il rapinatore (o i rapinatori) non agisca, incurante del pericolo di essere visto e individuato e quindi catturato. Dopo il racconti degli scippi delle ultime ore, ecco che il malvivente ha agito di nuovo. L’ultimo colpo è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 13:00, davanti ufficio postale di Val Pellice. Leggi anche: Roma, continuano a raffica gli ‘scippi in scooter’ nel III Municipio: ormai è terrore negli abitanti L’ultima vittima: una donna che aveva ritirato denaro all’ufficio postale Anche questa volta il malvivente ha studiato bene la sua vittima, osservando le sue mosse. Ha atteso che uscisse dall’ufficio postale, dove aveva appena ritirato dei soldi, le si è affiancato con il suo scooter e con uno strappo deciso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scippi nel III, ormai sono diventati quotidiani: non passa infatti giornata in cui il rapinatore (o i rapinatori) non agisca, incurante del pericolo di essere visto e individuato e quindi catturato. Dopo il racconti degli scippi delle ultime ore, ecco che il malvivente ha agito di nuovo. L’ultimo colpo è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 13:00, davanti ufficio postale di Val Pellice. Leggi anche:, continuano a raffica gli ‘scippi innel III: ormai è terrore negli abitanti L’ultima vittima: una donna che aveva ritirato denaro all’ufficio postale Anche questa volta il malvivente ha studiato bene la sua vittima, osservando le sue mosse. Ha atteso che uscisse dall’ufficio postale, dove aveva appena ritirato dei soldi, le si è affiancato con il suo scooter e con uno strappo deciso ...

CorriereCitta : Roma III Municipio, un altro scippo: è caccia al ‘rapinatore in scooter’ - everxiion : RT @sweetcreavture: @DIORVSHAWN @CCRSQUADD @HOSTVGE_ @everxiion @itslvuis @DimplesVol91 @marzxloueh @DI0RVZAYN sono io danza cinese non mi… - sweetcreavture : @DIORVSHAWN @CCRSQUADD @HOSTVGE_ @everxiion @itslvuis @DimplesVol91 @marzxloueh @DI0RVZAYN sono io danza cinese non… - zazoomblog : Roma continuano a raffica gli ‘scippi in scooter’ nel III Municipio: ormai è terrore negli abitanti - #continuano… - CorriereCitta : Roma, continuano a raffica gli ‘scippi in scooter’ nel III Municipio: ormai è terrore negli abitanti -

Ultime Notizie dalla rete : Roma III Roma, continuano a raffica gli ‘scippi in scooter’ nel III Municipio: ormai è terrore negli abitanti Il Corriere della Città Amarcord, 14 gennaio 1906: nasce Rodolfo Volk. Il primo a scrivere la storia giallorossa (FOTO/VIDEO)

Il 14 gennaio del 1906 nasce a Fiume (all’epoca territorio dell’Impero austro-ungarico) Rodolfo Volk Fiume, il servizio militare a Firenze e il suo approdo in giallorosso La carriera calcistica di Rod ...

Santa Marinella, recuperato uno dei rarissimi miliari della antica via Aurelia romana

SANTA MARINELLA - Risale a domenica 10 gennaio la segnalazione di alcuni residenti della zona cosiddetta “La Toscana” del comune di Santa Marinella circa il ritrovamento di una colonna in travertino s ...

Il 14 gennaio del 1906 nasce a Fiume (all’epoca territorio dell’Impero austro-ungarico) Rodolfo Volk Fiume, il servizio militare a Firenze e il suo approdo in giallorosso La carriera calcistica di Rod ...SANTA MARINELLA - Risale a domenica 10 gennaio la segnalazione di alcuni residenti della zona cosiddetta “La Toscana” del comune di Santa Marinella circa il ritrovamento di una colonna in travertino s ...