Renzi apre la crisi. Uno schiaffo al Paese in ginocchio. Cinque stelle, Pd e Leu compatti. Si va avanti con Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governo Conte II, che Matteo Renzi ha contribuito a far nascere, cade per mano dello stesso Renzi. Il senatore di Rignano, in una conferenza stampa, annuncia le dimissioni delle sue ministre e del suo sottosegretario. E nel Cdm che si svolge in serata il premier fa sapere di aver accettato le dimissioni della delegazione di Iv e di aver informato il Quirinale della situazione. “Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione”, dice. E’ rammaricato: “Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario. Ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da fare, anche se, oggettivamente, diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governoII, che Matteoha contribuito a far nascere, cade per mano dello stesso. Il senatore di Rignano, in una conferenza stampa, annuncia le dimissioni delle sue ministre e del suo sottosegretario. E nel Cdm che si svolge in serata il premier fa sapere di aver accettato le dimissioni della delegazione di Iv e di aver informato il Quirinale della situazione. “Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione”, dice. E’ rammaricato: “Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario. Ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da fare, anche se, oggettivamente, diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili”. ...

