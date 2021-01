Ora è ufficiale: Mastour in prestito dalla Reggina al Carpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Come anticipato dalla nostra redazione in questi giorni, la Reggina ha ceduto al Carpi, con la formula del prestito, Hachim Mastour. Questo il comunicato del club emiliano: “La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver perfezionato l’accordo per portare in biancorosso, con la formula del prestito, il trequartista della Reggina Hachim Mastour (’98). Mastour, ha scelto la maglia numero 7 per il proseguo della stagione”. Foto: Sito Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Come anticipatonostra redazione in questi giorni, laha ceduto al, con la formula del, Hachim. Questo il comunicato del club emiliano: “La societàFc 1909 rende noto di aver perfezionato l’accordo per portare in biancorosso, con la formula del, il trequartista dellaHachim(’98)., ha scelto la maglia numero 7 per il proseguo della stagione”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Calciomercato Reggina, ora è ufficiale: Nicolas è il nuovo portiere degli amaranto Stretto web Fitbit ora fa ufficialmente parte di Google

Fitbit ora fa ufficialmente parte di Google. La notizia arriva direttamente da James Park, Presidente e co-fondatore della società leader nei dispositivi indossabili per il fitness. Si tratta di un ...

Calcio: Laporta, Font e Freixa candidati a presidenza Barça

(ANSA-AFP) – MADRID, 14 GEN – Joan Laporta(grande favorito), Victor Font e Toni Freixa hanno raccolto il numero minimo di 2.257 firme valide di sostenitori e sono stati ufficialmente dichiarati candid ...

