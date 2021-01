Mondiale pallamano maschile, programma oggi 14 gennaio: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tutto pronto per una nuova grande giocata di pallamano su Sky. Il Mondiale entra nel vivo con i gironi in Egitto e le squadre cercano primi successi importanti per una veste da protagonisti. Si parte con i russi pronti a sfidare la Bielorussia alle 15:30 mentre alle 18:00 toccherà ad Algeria e Marocco e ad Austria e Svizzera oltre che a Slovenia-Corea del Sud. Poi piatto forte alle 20:30: Portogallo-Islanda e Svezia-Macedonia del nord. Oltre a Norvegia-Francia, che è la partita che sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. programma 14 gennaio Ore 15:30 Bielorussia-RHF Team (Russia) Ore 18:00 Algeria-Marocco Austria-Svizzera Slovenia-Corea del Sud Ore 20:30 Norvegia-Francia (Sky Sport Arena) Portogallo-Islanda Svezia-Macedonia del nord SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tutto pronto per una nuova grande giocata disu Sky. Ilentra nel vivo con i gironi in Egitto e le squadre cercano primi successi importanti per una veste da protagonisti. Si parte con i russi pronti a sfidare la Bielorussia alle 15:30 mentre alle 18:00 toccherà ad Algeria e Marocco e ad Austria e Svizzera oltre che a Slovenia-Corea del Sud. Poi piatto forte alle 20:30: Portogallo-Islanda e Svezia-Macedonia del nord. Oltre a Norvegia-Francia, che è la partita che sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky.14Ore 15:30 Bielorussia-RHF Team (Russia) Ore 18:00 Algeria-Marocco Austria-Svizzera Slovenia-Corea del Sud Ore 20:30 Norvegia-Francia (Sky Sport Arena) Portogallo-Islanda Svezia-Macedonia del nord SportFace.

Sky Sport trasmette i match più importanti dei Mondiali di Pallamano 2021 in Egitto (13-31 gennaio). Si comincia con Norvegia-Francia. Finale il 31 gennaio al Cairo.

