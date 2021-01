Little Nightmares 2: demo disponibile anche su Nintendo Switch (Di giovedì 14 gennaio 2021) A dispetto di quanto annunciato in precedenza, la demo di Little Nightmares 2 è stata da poco resa disponibile al download anche per Nintendo Switch Little Nightmares 2 si appresta a ripercorrere il successo di pubblico e critica fatto riscontrare dal suo predecessore, una vera sorpresa che è stata in grado di confermare, qualche anno fa, l’abilità dei ragazzi di Tarsier Studios. Il nuovo capitolo sembra intenzionato a riportarci nuovamente all’interno di atmosfere ed ambienti decisamente spaventosi, come dimostra la demo rilasciata nella giornata di eri per PC e le console Microsoft e Sony. Little Nightmares 2: la demo arriva anche su ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 gennaio 2021) A dispetto di quanto annunciato in precedenza, ladi2 è stata da poco resaal downloadper2 si appresta a ripercorrere il successo di pubblico e critica fatto riscontrare dal suo predecessore, una vera sorpresa che è stata in grado di confermare, qualche anno fa, l’abilità dei ragazzi di Tarsier Studios. Il nuovo capitolo sembra intenzionato a riportarci nuovamente all’interno di atmosfere ed ambienti decisamente spaventosi, come dimostra larilasciata nella giornata di eri per PC e le console Microsoft e Sony.2: laarrivasu ...

