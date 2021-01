Libero: perché quando l’Az si presentò a Napoli con mezza rosa out per Covid l’Asl non mosse un dito? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Libero commenta la partita di Coppa Italia tra Napoli e Empoli titolando: “Tre dell’Empoli fermati per Covid dalla solita Asl: Napoli ne approfitta”. Il tema diventa la quarantena decretata ieri dall’Asl napoletana su direttiva del Ministero della Salute perché cinque tesserati dell’Empoli erano stati a contatto con un positivo su un volo, il 4 gennaio scorso. Il quotidiano scrive: “Ancora una volta l’Asl campana è stata protagonista ma qualche domanda sorge spontanea: i tesserati toscani hanno sostenuto tre tamponi nei nove giorni prima della gara risultando sempre negativi e, cosa più assurda, il periodo di isolamento fiduciario di dieci è finito oggi. Se poi si pensa che il 22 ottobre in Europa League, l’Az Alkmaar si è presentata a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021)commenta la partita di Coppa Italia trae Empoli titolando: “Tre dell’Empoli fermati perdalla solita Asl:ne approfitta”. Il tema diventa la quarantena decretata ieri dalnapoletana su direttiva del Ministero della Salutecinque tesserati dell’Empoli erano stati a contatto con un positivo su un volo, il 4 gennaio scorso. Il quotidiano scrive: “Ancora una voltacampana è stata protagonista ma qualche domanda sorge spontanea: i tesserati toscani hanno sostenuto tre tamponi nei nove giorni prima della gara risultando sempre negativi e, cosa più assurda, il periodo di isolamento fiduciario di dieci è finito oggi. Se poi si pensa che il 22 ottobre in Europa League,Alkmaar si è presentata a ...

