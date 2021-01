Le università di Genova e Salerno sospendono i viaggi Erasmus. Gli studenti protestano: “Fateci partire” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Fateci partire”. A lanciare questo appello al ministero dell’università e a quello degli Esteri sono gli studenti dell’ateneo di Genova pronti, nonostante la pandemia, a viaggiare con il progetto di mobilità internazionale “Erasmus”. A bloccare i circa 300 giovani liguri è l’università che in una nota ufficiale di novembre precisa: “Considerato l’evolversi della situazione sanitaria a livello europeo e mondiale e la raccomandazione della Farnesina di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie, al momento è sospesa la mobilità internazionale degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, sia in uscita sia in entrata, fino a nuove disposizioni”. Una scelta fatta anche dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “”. A lanciare questo appello al ministero dell’e a quello degli Esteri sono glidell’ateneo dipronti, nonostante la pandemia, aare con il progetto di mobilità internazionale “”. A bloccare i circa 300 giovani liguri è l’che in una nota ufficiale di novembre precisa: “Considerato l’evolversi della situazione sanitaria a livello europeo e mondiale e la raccomandazione della Farnesina di evitareall’estero se non per ragioni strettamente necessarie, al momento è sospesa la mobilità internazionale degli, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, sia in uscita sia in entrata, fino a nuove disposizioni”. Una scelta fatta anche dalle ...

