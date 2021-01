Lazio zona arancione dal 17 gennaio 2021: cosa (non) si può fare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalla zona gialla la Regione Lazio, molto probabilmente, da domenica passerà nella zona arancione, e questa sarebbe la prima volta. Troppi i nuovi casi nel Lazio con un Rt che, se nell’ultimo monitoraggio fatto dall’ISS l’8 gennaio scorso sfiorava l’1, ora ha raggiunto quota 1 ed è arrivato a 1,1. La cabina di regia domani farà le valutazioni e da domenica l’Italia potrebbe cambiare, per l’ennesima volta, colore con alcune Regioni e province autonome che da gialle diventeranno arancioni e che da arancioni passeranno a rosse. Leggi anche: Coronavirus, Lazio zona arancione da domenica: superato l’Rt 1 Lazio zona arancione da domenica: ecco cosa non si può ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dallagialla la Regione, molto probabilmente, da domenica passerà nella, e questa sarebbe la prima volta. Troppi i nuovi casi nelcon un Rt che, se nell’ultimo monitoraggio fatto dall’ISS l’8scorso sfiorava l’1, ora ha raggiunto quota 1 ed è arrivato a 1,1. La cabina di regia domani farà le valutazioni e da domenica l’Italia potrebbe cambiare, per l’ennesima volta, colore con alcune Regioni e province autonome che da gialle diventeranno arancioni e che da arancioni passeranno a rosse. Leggi anche: Coronavirus,da domenica: superato l’Rt 1da domenica: ecconon si può ...

