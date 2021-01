Lazio, giallo sul pagamento di Pedro Neto: ecco cosa sta accadendo (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA - In Inghilterra hanno indagato sull'affare Pedro Neto , prelevato dalla Lazio nel 2017 dallo Sporting Braga (insieme a Bruno Jordao) e riscattato un anno dopo. Per poi nel 2019 essere ceduto a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA - In Inghilterra hanno indagato sull'affare, prelevato dallanel 2017 dallo Sporting Braga (insieme a Bruno Jordao) e riscattato un anno dopo. Per poi nel 2019 essere ceduto a ...

sportli26181512 : #Lazio, giallo sul pagamento di Pedro Neto: ecco cosa sta accadendo: In Inghilterra, il Guardian, rilancia l’errore… - Mimmo68051923 : @NicaVale @sole24ore Lazio è sempre giallo, qnd i porci della casta escono da Montecitorio devono trovare trattorie aperte per mangiare - agrid1972 : RT @riktroiani: ++ Nuovo #Dpcm: ipotesi #Lombardia, #Sicilia ed #EmiliaRomagna in #zonarossa, 9 Regioni arancioni. Ecco la lista. Verso l'a… - manu_etoile : RT @riktroiani: ++ Nuovo #Dpcm: ipotesi #Lombardia, #Sicilia ed #EmiliaRomagna in #zonarossa, 9 Regioni arancioni. Ecco la lista. Verso l'a… - gettasofia : RT @riktroiani: ++ Nuovo #Dpcm: ipotesi #Lombardia, #Sicilia ed #EmiliaRomagna in #zonarossa, 9 Regioni arancioni. Ecco la lista. Verso l'a… -