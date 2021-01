Lasse Schone si allena con l’Ajax in attesa della nuova squadra (Di giovedì 14 gennaio 2021) In attesa si scoprire cosa riserverà il futuro per Lasse Schone dopo la risoluzione del contratto con il Genoa, il centrocampista danese è tornato in Olanda. L’obiettivo di Schone è quello di tornare ad essere protagonista sul campo anche in vista degli Europei ed in attesa della chiamata giusta il giocatore è momentaneamente tornato ad Amsterdam, dove notizia di questa mattina, si sta allenando proprio con l’Ajax per mantenere la forma fisica. “Bello rivederti, Lasse”, il messaggio social del club olandese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AFC Ajax (@afcajax) Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Insi scoprire cosa riserverà il futuro perdopo la risoluzione del contratto con il Genoa, il centrocampista danese è tornato in Olanda. L’obiettivo diè quello di tornare ad essere protagonista sul campo anche in vista degli Europei ed inchiamata giusta il giocatore è momentaneamente tornato ad Amsterdam, dove notizia di questa mattina, si stando proprio conper mantenere la forma fisica. “Bello rivederti,”, il messaggio social del club olandese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AFC Ajax (@afcajax) Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sorpresa in casa Ajax: Lasse Schone si allena coi lancieri in attesa della chiamata giusta - CentotrentunoC : #Calciomercato Da molti accostato al #Cagliari, Lasse #Schone si allena con la squadra olandese - TuttoMercatoWeb : Sorpresa in casa Ajax: Lasse Schone si allena coi lancieri in attesa della chiamata giusta - CrapanzanoRobin : RT @CalcioPillole: Torna a casa Lasse?? #Schone vicino al ritorno all’Ajax. L'ex #Genoa piace anche a Cagliari, Torino e Bologna, ma al mom… - CrapanzanoRobin : RT @STOCALCIO1: ?? Lasse #Schone, dopo l'addio al #Genoa, sarebbe vicino a tornare all'#Ajax. -

"Bello rivederti Lasse": così gli olandesi accolgono il centrocampista alla ricerca di una nuova squadra per rimettersi in gioco ...

