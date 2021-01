Inter, la carica di Lautaro: «Sono qui per vincere lo scudetto» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lautaro Martinez vuole vincere lo scudetto. Una prima anticipazione dell’Intervista a Sportweek che verrà pubblicata nella giornata di sabato Lautaro Martinez è l’uomo copertina del numero di Sportweek che uscirà nella giornata di sabato e che avrà come tema centrale la presentazione di Inter-Juventus. L’attaccante argentino ha rilasciato un’Intervista di cui è trapelata una primissima anticipazione. scudetto – «Sono qui per vincere lo scudetto, ci penso tutti i giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)Martinez vuolelo. Una prima anticipazione dell’vista a Sportweek che verrà pubblicata nella giornata di sabatoMartinez è l’uomo copertina del numero di Sportweek che uscirà nella giornata di sabato e che avrà come tema centrale la presentazione di-Juventus. L’attaccante argentino ha rilasciato un’vista di cui è trapelata una primissima anticipazione.– «qui perlo, ci penso tutti i giorni». Leggi su Calcionews24.com

