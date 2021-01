Crisi di governo: e ora? Quali possono essere le vie d’uscita (Di giovedì 14 gennaio 2021) Che la crisi fosse inevitabile era chiaro molto prima che diventasse effettiva con le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario di Italia Viva dal governo. Non è così chiara la via d’uscita. Sono tanti gli scenari possibili: dal rimpasto alle elezioni. Il tutto in mezzo a una pandemia e con il 70% degli italiani che dice di non aver capito come è scoppiata la crisi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) Che la crisi fosse inevitabile era chiaro molto prima che diventasse effettiva con le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario di Italia Viva dal governo. Non è così chiara la via d’uscita. Sono tanti gli scenari possibili: dal rimpasto alle elezioni. Il tutto in mezzo a una pandemia e con il 70% degli italiani che dice di non aver capito come è scoppiata la crisi.

