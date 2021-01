Crisi | Calenda a gamba tesa | “Una disdicevole farsa | va voltata pagina Nessun sostegno a Conte”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021): ladi governo è «una. Uno scontro tra due ego in un momento drammatico per il Paese». Il leader di Azione Carlo, ospite di Start su Sky Tg 24, non usa mezzi termini nel riassumere situazione e punto di vista politico personale. Tanto che tuona: «Se Giuseppesi presentasse al Senato non c’èa possibilità di discutere un eventuale appoggio all’attuale governo» da parte dei due senatori del suo partito: Matteo Richetti ed Emma Bonino. Quindi tira dritto: «L’unica linea possibile è che ci sia un governo di salvezza nazionale».di governo,: «Uno scontro tra due ego» Quindiprosegue: «Tutta questa ...