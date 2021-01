Covid | #Ioapro | protesta di bar e ristoranti contro il nuovo Dpcm

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Bar e, soprattutto nelle regioni rimaste arancioni o rosse per molte settimane, sono tra le attività più colpite dai decretila diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) in Italia. Con l'avvicinarsi della fine dell'ultimo, il 15 gennaio, (TUTTE LE NOVITA' DEL) è stata indetta unapartita dal web: intitolata, invita i proprietari di bar ead aprire i propri locali "per non chiudere più", si legge nel manifesto dell'iniziativa.