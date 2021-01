Coppa Italia 2020/2021, Sassuolo-Spal oggi in tv: data, orario e streaming ottavi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alle 17:30 di giovedì 14 gennaio Sassuolo e Spal scenderanno in campo in occasione del match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium è tutto pronto per questo match con le due squadre pronte a scendere in campo per contendersi il pass per il prossimo turno contro la Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alle 17:30 di giovedì 14 gennaioscenderanno in campo in occasione del match deglidi finale di. Al Mapei Stadium è tutto pronto per questo match con le due squadre pronte a scendere in campo per contendersi il pass per il prossimo turno contro la Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - mirkonicolino : #Capuano: 'Se dipendesse dalle autorità sanitarie di #Napoli a calcio non si giocherebbe più. Protocollo e Minister… - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire #Atalanta-#Cagliari. -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia: Inter, Napoli e Juventus ai quarti. Tabellone e risultati QUOTIDIANO.NET Le big vincono, ma arrancano tutte. Questa Coppa Italia ha ancora un senso?

Se le big italiane arrancano in Coppa Italia, all'estero le grandi fanno anche peggio. Il Kiel, squadra di seconda divisione, ha eliminato il Bayern Monaco ai sedicesimi di finale di Coppa di Germania ...

Juventus - Genoa, Coppa Italia, le pagelle

BUFFON 5,5 Su entrambi i gol del Genoa è sembrato in ritardo e ha dato la sensazione di poter fare qualcosa in più. Ogni tanto la carta d'identità chiede pegno. DRAGUSIN 6,5 All'esordio da titolare in ...

Se le big italiane arrancano in Coppa Italia, all'estero le grandi fanno anche peggio. Il Kiel, squadra di seconda divisione, ha eliminato il Bayern Monaco ai sedicesimi di finale di Coppa di Germania ...BUFFON 5,5 Su entrambi i gol del Genoa è sembrato in ritardo e ha dato la sensazione di poter fare qualcosa in più. Ogni tanto la carta d'identità chiede pegno. DRAGUSIN 6,5 All'esordio da titolare in ...