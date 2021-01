Conte va al Colle ma non si dimette: andrà a raccattare voti in Parlamento con l’aiuto di Mastella (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier Conte chiarirà di fronte al Parlamento (già lunedì o martedì) i termini politici della crisi aperta dalle dimissioni della delegazione governativa di Italia Viva, di cui è leader Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio è salito nel pomeriggio da Mattarella per formalizzare l’assunzione ad interim delle deleghe lasciate libere dalle ministre Teresa Bellanova (Agricoltura), Elena Bonetti (Pari opportunità) e dal sottosegretario Ivan Scalfarotto. A darne notizia, come da prassi, un comunicato dell’ufficio stampa del Quirinale. Con le dimissioni della delegazione renziana e l’assunzione dell’interim da parte di Conte si consuma il primo step della crisi, quello protocollare. Lunedì o martedì premier alle Camere Sul piano politico a regnare è ancora la confusione. Il premier non si è dimesso. Significa che il governo, benché ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premierchiarirà di fronte al(già lunedì o martedì) i termini politici della crisi aperta dalle dimissioni della delegazione governativa di Italia Viva, di cui è leader Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio è salito nel pomeriggio da Mattarella per formalizzare l’assunzione ad interim delle deleghe lasciate libere dalle ministre Teresa Bellanova (Agricoltura), Elena Bonetti (Pari opportunità) e dal sottosegretario Ivan Scalfarotto. A darne notizia, come da prassi, un comunicato dell’ufficio stampa del Quirinale. Con le dimissioni della delegazione renziana e l’assunzione dell’interim da parte disi consuma il primo step della crisi, quello protocollare. Lunedì o martedì premier alle Camere Sul piano politico a regnare è ancora la confusione. Il premier non si è dimesso. Significa che il governo, benché ...

