C’è un collegamento tra la storia Facebook di Conte poi rimossa e l’attacco coordinato a Mattarella nel 2018

Leggi su facta.news

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel primo pomeriggio di giovedì 14 gennaio 2021, l’accountufficiale del presidente del Consiglio Giuseppeha pubblicato una strana(ovvero un’immagine che di solito resta disponibile per 24 ore prima di essere cancellata automaticamente), rimasta online per pochi minuti e poiattorno alle ore 14. Ilnuto dellavedeva una foto di Giuseppeaffiancata a quella di Matteo Renzi e un testo che recitava «Se vuoi mandare Renzi a casa e supportiiscriviti nel gruppo», chiedendo di «scorrere in alto». Lapubblicata sulll’accountdi Giuseppee poiSi tratta del cosiddetto ...