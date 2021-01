CALCIOMERCATO: Milan Mandzukic, l’ultima idea del mercato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il mercato prosegue a rilento, una delle ultime idee riguarderebbe il comparto offensivo dei rossoneri, ed una pazza idea. Mario Mandzukic (Facebook)Il Milan pensa ad una punta, un sostituto di Ibrahimovic, qualcuno che possa rappresentare al meglio lo svedese, in sua assenza, quindi fisicità, esperienza, lucidità, freddezza e quel pizzico di follia che non guasta mai. L’identikit perfetto di Mario Mandzukic, ex Juventus, pronto a ritornare in Italia dopo l’esperienza con l’Al Duhail. Il profilo sembrerebbe quello giusto, il calciatore è stato di fatto offerto ai rossoneri, che al momento starebbero seriamente valutando l’ipotesi di metterlo sotto contratto. Nel frattempo la stessa Juventus continua ad essere alla ricerca della punta di riserva considerate e condizioni di salute ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilprosegue a rilento, una delle ultime idee riguarderebbe il comparto offensivo dei rossoneri, ed una pazza. Mario(Facebook)Ilpensa ad una punta, un sostituto di Ibrahimovic, qualcuno che possa rappresentare al meglio lo svedese, in sua assenza, quindi fisicità, esperienza, lucidità, freddezza e quel pizzico di follia che non guasta mai. L’identikit perfetto di Mario, ex Juventus, pronto a ritornare in Italia dopo l’esperienza con l’Al Duhail. Il profilo sembrerebbe quello giusto, il calciatore è stato di fatto offerto ai rossoneri, che al momento starebbero seriamente valutando l’ipotesi di metterlo sotto contratto. Nel frattempo la stessa Juventus continua ad essere alla ricerca della punta di riserva considerate e condizioni di salute ...

Glongari : #Milan per l’attacco spunta l’idea #Mandzukic profilo valutato dai rossoneri per completare il reparto @tvdellosport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ieri l'incontro con l'agente di #Mandzukic - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, è fatta per #Meite: - shapovalov68 : Se Paldini Maolo non mi porta Mandzukic entro domani chiedo le dimissioni. #Milan #Calciomercato - Gazzetta_it : #Calciomercato, tutte le notizie di oggi 14 gennaio -