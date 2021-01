Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per una serie di accertamenti. Secondo quanto si apprende, tornerà a casa entro pochi giorni.“Si è sottoposto ad alcuni controlli medici, lo informerò dell'esito della crisi di governo, credo che in serata lui stesso sentirà Salvini e Meloni per fare il punto”, ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine del vertice del centrodestra.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il leader di Forza Italia Silvioall'Ospedale Cardiotoracico diper una serie di. Secondo quanto si apprende, tornerà a casa entro pochi giorni.“Si è sottoposto ad alcuni controlli medici, lo informerò dell'esito della crisi di governo, credo che in serata lui stesso sentirà Salvini e Meloni per fare il punto”, ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine del vertice del centrodestra.(ITALPRESS).

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - riri000197 : RT @repubblica: Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - ilNonnoSimpson : RT @TgLa7: Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti -