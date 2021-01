Australian Open 2021: quando iniziano e le teste di serie. Tutti gli italiani a Melbourne (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli Australian Open 2021 si giocheranno sul cemento di Melbourne da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio. Il primo Slam della stagione di tennis è stato posticipato di tre settimane rispetto alle date originarie a causa dell’emergenza sanitaria e, per lo stesso motivo, si sono già giocate le qualificazioni in località differenti rispetto a quella oceanica: tra Doha e Dubai sono stati assegnati gli ultimi pass a disposizione per il torneo più importante di questa prima parte di anno agonistico. I tennisti dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena preventiva una volta che saranno giunti nella terra dei canguri, gli atleti dovranno osservare un periodo di isolamento di quattordici giorni per ovvie ragioni a cui purtroppo siamo ormai abituati. Al tabellone principale sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici: ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Glisi giocheranno sul cemento dida lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio. Il primo Slam della stagione di tennis è stato posticipato di tre settimane rispetto alle date originarie a causa dell’emergenza sanitaria e, per lo stesso motivo, si sono già giocate le qualificazioni in località differenti rispetto a quella oceanica: tra Doha e Dubai sono stati assegnati gli ultimi pass a disposizione per il torneo più importante di questa prima parte di anno agonistico. I tennisti dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena preventiva una volta che saranno giunti nella terra dei canguri, gli atleti dovranno osservare un periodo di isolamento di quattordici giorni per ovvie ragioni a cui purtroppo siamo ormai abituati. Al tabellone principale sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici: ...

Nicolas Massu non partirà per Melbourne al seguito di Dominic Thiem. Il coach cileno è risultato positivo al coronavirus, e almeno per il momento non parteciperà alla trasferta per gli Australian Open ...

Saranno il boliviano Hugo Dellien e il giapponese Taro Daniel a entrare nel tabellone degli Australian Open 2021 come lucky loser al posto dell'americano John Isner e del cileno Cristian Garin, che si ...

