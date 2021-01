Assembramenti e alcol ai Quartieri Spagnoli | folla di ragazzi nei vicoli

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Itornano a riversarsi in strada dopo alcuni mesi difficili forti anche della zona gialla e della riapertura dei bar. Ai, luogo di grande aggregazione, vi erano alcuni. Se da una parte è vero che tutti i cittadini devono vivere nel massimo rispetto delle norme anti Covid, dall’altra è vero anche che non bisogna privarsi delle piccole gioie quotidiane come incontrare gli amici e bere una birra. Da un anno a questa parte è tutto diventato più complicato. Ci sono i lavoratori che perdono ogni giorno il lavoro, ci sono i bambini che non vanno a scuola, gli anziani che vivono con la paura di contrarre il coronavirus e ci sono i giovani che stanno mettendo in gioco gli anni più belli della loro vita. Foto di Stefano ColasurdoI ...

TERAMO – In arrivo un’ordinanza che vada a colpire l’uso di alcol negli spazi pubblici sia da parte dei minori che, più in generale, chiunque adotti comportamenti che vanno in questa direzione. La str ...Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, firmerà in giornata un’ordinanza per vietare il consumo di alcol in alcune zone della città.