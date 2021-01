Andrea Pennacchi torna su Twitter: «Sono attaccato a una macchina, ma respiro» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre settimane di silenzio, poi un tweet. Andrea Pennacchi, ricoverato per Covid-19 in un ospedale di Padova, è tornato ai social per rassicurare i fan delle proprie condizioni. «So taca na macchina, ma respiro», «Sono attaccato ad una macchina, ma respiro», ha scritto nel proprio dialetto l’attore, le cui condizioni, in un primo momento, sembravano essere gravi. La famiglia, all’indomani del ricovero, non ha voluto esprimersi. A testa bassa, ha aspettato che il peggio passasse. Cosa, questa, che grazie al costante monitoraggio del personale medico-sanitario, è infine avvenuta. https://twitter.com/Pennacchiiiii/status/1349315675383279616 Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre settimane di silenzio, poi un tweet. Andrea Pennacchi, ricoverato per Covid-19 in un ospedale di Padova, è tornato ai social per rassicurare i fan delle proprie condizioni. «So taca na macchina, ma respiro», «Sono attaccato ad una macchina, ma respiro», ha scritto nel proprio dialetto l’attore, le cui condizioni, in un primo momento, sembravano essere gravi. La famiglia, all’indomani del ricovero, non ha voluto esprimersi. A testa bassa, ha aspettato che il peggio passasse. Cosa, questa, che grazie al costante monitoraggio del personale medico-sanitario, è infine avvenuta. https://twitter.com/Pennacchiiiii/status/1349315675383279616

