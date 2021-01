Via libera al Recovery Plan, ecco cosa prevede (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri, terminato all'una di notte, ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni.Il Piano - si legge in una nota di palazzo Chigi - dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato dall`Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19. L`azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il Piano - spiega la nota - consente di affrontare, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla duplice transizione, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri, terminato all'una di notte, ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni.Il Piano - si legge in una nota di palazzo Chigi - dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato dall`Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19. L`azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il Piano - spiega la nota - consente di affrontare, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla duplice transizione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera del Mise a Ovs per l’acquisto di Stefanel, buona la reazione della Borsa Il Sole 24 ORE Scamacca più vicino alla Juve: 'Passi in avanti, c'è il via libera del Sassuolo'

econdo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe sempre più vicina a portare a casa Gianluca Scamacca. Chiaro, in futuro, magari, farà pesare questa sua posizione per una possib ...

Chi può partire, Sassuolo: una cessione già definita. Scamacca un capitolo a parte

Chi può partire, Sassuolo: una cessione già definita. Scamacca un capitolo a parte. vedi letture. A gennaio, il Sassuolo non cede i suoi big. C’è la Juventus in prima fila, ma nelle ultime ore Carneva ...

