Usa, giustiziata Lisa Montgomery: è la prima donna in 70 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' stata uccisa con iniezione letale in un'esecuzione federale Lisa Montgomery, la prima donna a essere messa a morte in 70 anni. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia Usa. La sua esecuzione era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' stata uccisa con iniezione letale in un'esecuzione federale, laa essere messa a morte in 70. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia Usa. La sua esecuzione era ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Usa, giustiziata Lisa Montgomery. Prima donna nel braccio della morte dal 1953 - mimmogammella2 : RT @SteAlbamonte: ????#USA: GIUSTIZIATA LA PRIMA DONNA IN 70 ANNI. Lisa #Montgomery è stata giustiziata in Indiana pochi minuti fa. È la pri… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Negli Usa è stata giustiziata Lisa Montgomery, la prima donna dal 1953 - Gio_Pigatto : Stanotte nel carcere di Terre Haute, Indiana, è stata giustiziata #LisaMontgomery, dopo la sospensione della pena d… - RSInews : USA, giustiziata Lisa Montgomery Iniezione letale per la donna, la prima in 70 anni a essere stata condannata a mor… -