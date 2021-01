Sole fino a venerdì, aumentano un po’ le temperature (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo vediamo insieme che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e nella provincia orobica. ANALISI GENERALE L’espansione di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale va a determinare, fra mercoledì e giovedì, il rinforzo di correnti di natura più secca dai quadranti nordoccidentali. Garanzia di un tipo di tempo stabile e Soleggiato su gran parte della Lombardia. Eccetto per qualche debole episodio di neve possibile sulle Alpi confinali nella serata di mercoledì. Un nuovo generale aumento delle nubi è atteso invece da venerdi, per il transito di un debole fronte nuvoloso dal nord Europa, accompagnato anche da un corposo e generale calo delle temperature. Attenzione ai venti, attesi moderati e con raffiche in montagna sulle Alpi e sui relativi crinali. Mercoledì 13 gennaio ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo vediamo insieme che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e nella provincia orobica. ANALISI GENERALE L’espansione di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale va a determinare, fra mercoledì e giovedì, il rinforzo di correnti di natura più secca dai quadranti nordoccidentali. Garanzia di un tipo di tempo stabile eggiato su gran parte della Lombardia. Eccetto per qualche debole episodio di neve possibile sulle Alpi confinali nella serata di mercoledì. Un nuovo generale aumento delle nubi è atteso invece da venerdi, per il transito di un debole fronte nuvoloso dal nord Europa, accompagnato anche da un corposo e generale calo delle. Attenzione ai venti, attesi moderati e con raffiche in montagna sulle Alpi e sui relativi crinali. Mercoledì 13 gennaio ...

m_sourpatch : @MicroNido Ma a me non ispira per niente Let's Go, ti dirò pure che da Sole e Luna sono rimasta abbastanza delusa f… - Annalisa3073 : RT @MyllaRossi: 'Cerca di dire tutta la verità, dilla fino in fondo, ma dilla in modo obliquo.Dilla obliqua, se la dici chiaramente puoi of… - giuseppe_m76 : RT @siviwow: @CasaLettori @LibriAmati Io ti porterò per mano, ma non so fino dove e quando. Tu sei stella tranquilla, e non concedi… - emmygrams2 : RT @MyllaRossi: 'Cerca di dire tutta la verità, dilla fino in fondo, ma dilla in modo obliquo.Dilla obliqua, se la dici chiaramente puoi of… - gighea : RT @MyllaRossi: 'Cerca di dire tutta la verità, dilla fino in fondo, ma dilla in modo obliquo.Dilla obliqua, se la dici chiaramente puoi of… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole fino Coronavirus, ecco cosa si può fare dall’11 al 15 gennaio. Cinque le regioni in zona arancione Il Sole 24 ORE Nella notte via libera al Recovery Plan, ma la crisi è dietro l’angolo

Il Recovery Plan è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra martedì e mercoledì. E, come Matteo Renzi aveva anticipato, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, le ministre di Italia Viva ...

Dopo la nostra inchiesta giornalistica qualcosa si è mosso

Olbia. Che fine ha fatto l'appalto per la pista ciclabile fotovoltaica del Cipnes alla luce dell'inchiesta giornalistica sugli appalti in Gallura che ...

Il Recovery Plan è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra martedì e mercoledì. E, come Matteo Renzi aveva anticipato, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, le ministre di Italia Viva ...Olbia. Che fine ha fatto l'appalto per la pista ciclabile fotovoltaica del Cipnes alla luce dell'inchiesta giornalistica sugli appalti in Gallura che ...