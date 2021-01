Sci alpino | cancellati anche gli slalom di Kitzbuehl Nuovo focolaio | recuperi a Flachau

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la cancellazione della tappa di Wegen, avvenuta pochi giorni fa a causa di undi Covid-19, la Coppa del Mondo di scisi vede costretta a rinunciare, per il medesimo motivo,alle prove sostitutive che si dovevano tenere questa settimana a. Le gare che si sarebbero dovute svolgere nella località appena citata durante questo weekend, due, si terranno, invece, a, ove hanno da poco gareggiato le donne e la situazione è decisamente più tranquilla. Stante quanto riporta Eurosport, invece, non dovrebbe essere a rischio il secondo weekend di gare a, quello del 23 e 24 gennaio, ove sono in programma due discese e un Super G. Ad ogni modo, la situazione è in continuo divenire, dato che sono stati individuati, a pochi ...