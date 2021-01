Salvini gela le ipotesi di inciucio | “Un governo di salute pubblica? Ma che roba è?”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ma cheè?”. Matteoliquida così l’di undi, ribadendo che andare alcon Pd o M5S non è un’opzione sul tavolo. “Tutti insieme non funziona”, mentre, ha detto il leader della Lega, “una guida centrodestra potrebbe avere i voti”. “Ilprocede al buio”, intervistato a Radio Anch’io, ha ricordato che quello che sta accadendo nella maggioranza di“è surreale”. “È surreale – ha spiegato – che da un mese e mezzo c’è unfermo e di conseguenza una Italia ferma”. Una paralisi che riguarda tutte le questioni cruciali, a partire dal Recovery plan, che in nottata avrà pure avuto lo stentato via libera del ...