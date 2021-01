L'Asl di Napoli blocca cinque tesserati dell'Empoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Napoli - L'Asl Napoli 1 ha messo tre calciatori dell' Empoli , l'allenatore Alessio Dionisi e un magazziniere in isolamento in albergo a Napoli . I tre giocatori e i due membri del club toscano, che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)- L'Asl1 ha messo tre calciatori, l'allenatore Alessio Dionisi e un magazziniere in isolamento in albergo a. I tre giocatori e i due membri del club toscano, che ...

Cinque componenti dello staff della Prima Squadra dell'Empoli, impegnati nella gara di Coppa Italia di Napoli, sono stati posti in quarantena dall'ASL Napoli 1 per essere entrati in contatto con un ...

I tre giocatori dell'Empoli in isolamento sono l'attaccante Leonardo Mancuso, il difensore Roberto Pirrello e il centrocampista polacco Szymon Zurkovski. Lo ha comunicato successivamente la stessa soc ...

Cinque componenti dello staff della Prima Squadra dell'Empoli, impegnati nella gara di Coppa Italia di Napoli, sono stati posti in quarantena dall'ASL Napoli 1 per essere entrati in contatto con un ...